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أخبار العالم

أفريقيا تسجل 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا  من بينهم  35,299 حالة وفاة وتعافى 1,199,831 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، قال إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، كما إن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.


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وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة : "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".


وتعتبر كل من جنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا من الدول الإفريقية الأكثر تضررا من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.

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