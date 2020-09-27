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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
اسعاف
اسعاف
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محمد الطحاوي

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادث تصادم بين سيارة سوزكى ودراجة بخارية، أمام قرية حانوت بمركز كفر صقر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية حانوت دائرة مركز كفر صقر.

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وتبين من التحريات  وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزكى ودراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة، نتج عن ذلك  إصابة 4 أشخاص إصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر صقر ورفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة.

 

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية،اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب بالقرب من محطة وقود بمنطقة الهاويس بمركز شرطة بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالقرب من محطة وقود بمنطقة البحر بمركز بلبيس.

 

وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

 

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية حدوث ماس كهربائي بماكينة ضح البنزين، وتمت السيطرة علي الوضع، وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.

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