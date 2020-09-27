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حوادث

ضبط مدير مخبز بالسلام استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبرى
تمكّن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

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وتبين أن المتهم استولى على الأموال من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
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