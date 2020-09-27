صفقة بـ 2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.





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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرامًا – مبلغ مالى –هاتف محمول ) بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و100 ألف جنيه) تقريبًا.



