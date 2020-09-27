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حوادث

صفقة بـ 2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرامًا – مبلغ مالى –هاتف محمول ) بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون و100 ألف جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .
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