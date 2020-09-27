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حوادث

ضبط مستريح بكفر الزيات استولى على نصف مليون جنيه من 4 مواطنين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:35 م
كلبش
كلبش
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احمد علي
تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الأحد، من ضبط متهم بالنصب بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، استولى على نصف مليون جنيه من 4 مواطنين، بزعم استثمارها فى تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية.

كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من4 مواطنين  مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص حاصل على ليسانس مقيم بدائرة مركز كفر الزيات ، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها، وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها أربعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم  ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.
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