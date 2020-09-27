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اقتصاد

البورصة تغلق على خسائر محدودة بقيمة 473 مليون جنيه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:02 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أغلقت البورصة المصرية على خسائر محدودة مدفوعة بمبيعات المستثمرين في ختام تعاملات اليوم، الأحد، لتصل لـ 473 مليون جنيه؛ ليغلق رأسمالها السوقي عند 616.231 مليار جنيه.


وهوى المؤشر القيادي للبورصة EGX30 عند مستوى 0.08% ليغلق عند 10.902.22 نقطة.




وارتفع مؤشر EGX100 عند مستوى 2.914.81 نقطة بنمو قدره 1.02%.


وصعد مؤشر EGX70 للشركات لصغيرة والمتوسطة عند 2.024.61 نقطة بنسبة نمو قدرها 1.21%.


وراتفع مؤشر EGX50 عند مستوى 2.071.69 نقطة بنسبة 0.36%.


ووصلت جملة العمليات داخل المقصورة إلى نحو 36.102 ألف عملية بقيمة 2.03 مليون جنيه بـ 310.32 ألف ورقة مالية لـ 195 شركة، بينما وصل عدد العمليات خارج المقصورة لـ 24 عملية بـ 8701 جنيه لـ 68 ورقة مالية لـ 10 شركات.
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