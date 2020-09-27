شاهد.. سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها بصور لها على شاطئ البحر

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



