على نغمات لغبطيطا.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب في حمام السباحة

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سمية الخشاب، في مقطع الفيديو وهي ترقص على نغمات لغبطيطا للفنانة حسن شاكوش داخل حمام السباحة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على رفع شعرها للخلف ووضعت بعض لمسات الماكياج الهادئ، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بنظارة شمس لامعة.





يُذكر أن احدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.





وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوى، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق









