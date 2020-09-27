هواوي تكنولوجيز تقدم 100 حل نموذجي لخلق قيمة أكبر للصناعات المختلفة

عقدت شركة هواوي مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمرها العالمي Huawei Connect 2020، الذي ناقش خلال فعالياته "التحول النموذجي في مجال الرقمنة لخلق قيمة أكبر".









جاء المؤتمر ليؤكد إيمان شركة هواوي بأهمية التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في شتى المجالات والصناعات لخلق قيمة مشتركة لمزودى الخدمات والمستفيدين.









حضر المؤتمر لفيف من إدارة شركة هواوي ويأتي على رأسهم جوي كيلي، نائب رئيس الشؤون الإعلامية الدولية في شركة هواوي، وعدنان بن حليمة، نائب رئيس قسم العلاقات العامة الإقليمي.

ناقش المؤتمر الصحفي العديد من الموضوعات المتعلقة بأهمية الانتقال إلى نموذج جديد في قطاع التحول الرقمي الصناعي خاصةً مع التطور الملحوظ للتكنولوجيات خلال 2020. كما تم تسليط الضوء حول ضرورة دفع التحول الرقمي الصناعي، وطرح كيفية تطبيق هذا التحول بالسوق المصري، وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال. بالإضافة إلى التركيز على ضرورة تلبية مطالب العملاء وتحقيق الاحتياجات المرجوة، وتعزيز الابتكار للوصول إلى النموذج المثالي في مجال الرقمنة لتوسيع دائرة الشراكات ونماذج الأعمال، فضلا عن تعزيز أهمية التآزر عبر خمسة مجالات تقنية لإنشاء نظام بيئي رقمي للمنافع المتبادلة المشتركة مع خلق قيمة جديدة للصناعات.





وفي هذا الإطار، قال جو كيلي، نائب رئيس الشؤون الإعلامية الدولية في شركة هواوي"الذكاء الاصطناعي هو الثورة الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكن تلخيصها في "التكامل في التقنيات الخمس الجديدة" وهي تكنولوجيا الاتصالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، علوم الكمبيوتر والتطبيقات مما سيحقق تكاملا وتواصلا بين البشر والمعلومات والاشياء."





وأضاف كيلى "تتيح هذه التقنيات اتصال البيانات، وتكامل السيناريوهات المختلفة، وقابلية التشغيل البيني فضلا عن كسر الحدود التقليدية للصناعات وتحقيق الاحتمالات اللانهائية للرقمنة."

تناول المؤتمر العالمي Huawei Connect 2020عدة موضوعات، حيث جاء على رأسها "أحدث التقنيات والدراية الصناعية والممارسات" والذي سلط الضوء حول إمكانات التحول الرقمي الهائلة التي تقوم بالتعاون الوثيق بين خمسة مجالات تقنية، حيث تعمل الاتصالات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات على تطوير شبكات الجيل الخامس المحيطة بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل. كما طرح المؤتمر نموذجا جديدا للتحول الرقمي، حيث يعد النظام البيئي الرقمي الذي تنشئه شركة هواوي وتشارك قيمته أمرًا بالغ الأهمية لبناء مستقبل رقمي مزدهر.