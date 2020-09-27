محافظ قنا: تنفيذ سيناريو مواجهة السيول والآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع تنسيقي، لمناقشة آلية تنفيذ سيناريو مواجهة السيول ومناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة أخطار السيول وكيفية اتخاذ كافة التدابير اللازمة مبكرا للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.





جاء ذلك بحضور كلا من حازم عمر نائب المحافظ و كمال شلبي السكرتير العام ونائب المستشار العسكري للمحافظة ومسئولي الحماية المدنية والمرور والنجدة ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.





وأوضح الداودي، أن المحافظة سوف تنفذ سيناريو مواجهة السيول بإحدي الأماكن المتوقع حدوث سيول بها بالتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.





و أكد محافظ قنا، أن تنفيذ السيناريو بمثابة تدريب عملي علي مواجهة الأزمات وللوقوف علي مدي جاهزية المعدات والإمكانيات بمختلف القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية لمجابهة أي طوارئ.





وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع استعدادات الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والكوارث الناتجة عن سوء الاحوال الجوية خلال موسم الشتاء، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول على مستوى المحافظة والوقوف على مدى جاهزيتها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق بها ومراجعة المواسير والممرات التي تمر أسفل الطريق لمواجهة أي انحدارات للمياه حال وقوع أمطار شديدة أو سيول لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي بشكل آمن.





وكلف محافظ قنا، مسئولي الصحة بعمل الاستعدادات الكاملة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية والأمصال وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية.





كما أعطي محافظ قنا، تعليمات لمسئولي التضامن الاجتماعي بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة المعسكرات الإيوائية ونقاط الإغاثة و تجهيز كميات كبيرة من البطاطين والأسرّه والأدوية تحسبا لحدوث أي طارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر و مؤسسات المجتمع المدني.





وأشار الداودي، إلي تفعيل غرفة عمليات ادارة الازمات الرئيسية بديوان عام المحافظة و ربطها بشبكة اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والاجهزة المعنية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث أي طوارئ ناتجة عن سوء حالة الطقس طوال موسم الشتاء.

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