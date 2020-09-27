تعافي وخروج 405 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفى قنا العام

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مستشفى قنا العام، سجلت تعافى وخروج ٤٠٥ حالات مصابة بفيروس كورونا، منذ بداية تحويله إلى مستشفى العزل الصحى، وذلك بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





جاء ذلك على هامش مرور اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى قنا العام، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.





و تفقد أعضاء اللجنة، خلال جولتهم أقسام" الصيدلية- المعمل- المطبخ- المخازن"، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.





و أضاف محافظ قنا، بأن عمل اللجنة يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومى على مستشفيات العزل.





و أشار محافظ قنا، إلى إلتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذلك الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.





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