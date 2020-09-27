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رياضة

طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة.. كاسونجو يقود الهجوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:25 م
طارق يحيي
طارق يحيي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة الثلاثين من الدوري الممتاز والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.
ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى : محمود جنش  
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام 
في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما  - أشرف بن شرقي 
في خط الهجوم : كاسونجو 

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد  وعمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدوري برصيد ٥٨ نقطة ويسعى للفوز لتأمين الصدارة علما بأنه سبخصم منه ٣ نقاط فى ختام الدوري لانسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول 
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