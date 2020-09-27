AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بعض الباعة الفقراء أترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة.. هل تصح النية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:38 م
الصدقة
الصدقة
Advertisements
محمود ضاحي
أعرف بعض الباعة الفقراء فاشترى منهم تاركا لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة ورفعا للحرج عنهم .. فهل تصح هذه النية؟

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه صنيعه الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه مضيفا أن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة. وفى الحديث  عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].


قال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )) ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة ، وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه ، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن.
[القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [ 3/76].


واختم أن الإسلام قد راعى مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني. قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) [ البقرة/ 263]. وأن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى, 5/582].

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. باب عظيم لزيادة الحسنات يغفل عنه الكثيرون

من أقعده المرض أو فاته عمل صالح بسبب السفر.. خطيب المسجد الحرام: أبشر

أفضل الصدقات الجارية ولا تقتصر على الميت.. دار الإفتاء تحددها

فضل الصدقة اليومية وثواب إنفاق المرأة

ترشيحاتنا

مصر تطالب أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد

عبد القادر شهيب: المتحدة صفعت قنوات الإخوان بفيديو مظاهرات نزلة السمان

المكافآت مغرية .. تفاصيل جديدة في أزمة فايلر مع الأهلي

مهدد بالانقراض.. أول جمل أبيض في العالم.. فيديو

الثلاثاء.. استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه داخل اللجنة الأولمبية

تريند الفن| فى عيد ميلاد أروى جودة تعرف على عمرها الحقيقى والجمهور يطارد دينا الشربينى لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة

حزمة خاصة جديدة لـ لامبورجيني أوروس 2021.. صور

مشاركات واسعة في أولمبياد الطفل بمختلف المحافظات | شاهد