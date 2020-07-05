أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة، موضحًا

أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة أو الوضوء أو ستر العورة.