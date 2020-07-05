أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

"أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة ودائمًا ما تأتيني موجة شديدة منه.. فماذا أفعل؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليك فعله هو أن تقول: «الحمد لله»، وتكمل صلاتك، وهي صحيحة، ولا شيء عليك سوى ذلك.
حكم تشميت العاطس في الصلاة:
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال «الحمدلله» لا تبطل صلاته لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.