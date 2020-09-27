أخصائية تغذية علاجية: 8 ملايين مصاب بالسكر بسبب السمنة

كشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن مبادرة "صحتك رشاقتك أمان لأسرتك" حققت نجاحًا مبهرًا على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت بعد عدد كثير من المبادرات عن السمنة وخاصة عند السيدات وبعدها الأطفال.





وأضافت " حافظ "، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه كان لا بد من أن نعمم مشكلة أمراض السمنة على جميع الفئات لأنها تُمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين ولم تعد رفاهية للناس على الإطلاق.





وتابعت: "تم حصر المصابين بمرض السكر بسبب السمنة ووصلوا حوالي 8 ملايين نسمة"، منوهة بأنه مقدر في 2040 أن يصبح أكثر من 14 مليون مريض بالسمنة، مشيرة إلى أنه تم حصر مرضى الضغط ويقدر بربع سكان المصريين بسبب السمنة وتمثل 26% من سكان الشعب المصري".





وأشارت إلى أن الإحصائيات اظهرت أنه بسبب السمنة تواجد عدد كبير من المصريين من مختلف الفئات أصيبوا بأمراض السمنة وأصبح الوضع خطر جدًا، فكان لا بد من توعية الناس بخطر السمنة وأمراضها الكثيرة على جسم الإنسان ولا بد من تخسيس الجسم من خلال مخاطبة الجميع عن طريق المبادرات الناجحة.







