ترقب انخفاض الفائدة الأمريكية وارتفاع في أسعار الذهب عالميا

حافظت أسعار الذهب على مستواها في نطاق محدود، اليوم الاربعاء، فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2317.44 دولارًا للأوقية، فيما كسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتصل إلى 2326.40 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 27.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 975.48 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 974.93 دولارًا.