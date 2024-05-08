ماذا تفعل إذا حولت مبلغا ماليا بالخطأ عبر تطبيق انستا باي؟ إليك التفاصيل

يستخدم العديد من المواطنين تطبيق "إنستا باي" التابع لـ البنك المركزي المصري، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي، حيث أن هناك 4 أسئلة شائعة بين المستخدمين عن حالة المعاملات المالية المنفذة بالخطأ من خلال التطبيق وكيفية التعامل معه.

كيفية استرداد فلوس تم تحويلها بالخطأ

كيفية التعامل مع تطبيق "إنستاباي"

ويقع عدد من العملاء في أخطاء عند إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) خلال إجراء معاملة تحويل أموال من حسابه مباشرة أو باستخدام شبكة المدفوعات القومية باستخدام تطبيق "إنستاباي" بما يترتب عليه دخول هذه الأموال إلى حساب شخص آخر غير المقصود بالحوالة.

ويعمل تطبيق «إنستاباي» من خلال إطلاع المستخدم على نتيجة التحويل لحظيا، ودعم المنظومة بإحدى الحالات التالية:

معاملة ناجحة

في حال كانت المعاملة ناجحة يخبرك التطبيق، بأنه تم إضافة المعاملة المالية بنجاح لحساب المستفيد.

معاملة مرفوضة

تم رفض المعاملة وسوف يتم رد المبلغ تلقائياً لحساب المرسل قد يستغرق الرد بضع دقائق.

معاملة قيد التنفيذ

تم إرسال المعاملة إلي بنك المستفيد علي أن يقوم البنك بتحديث حالة المعاملة إلى ناجحة او مرفوضة خلال دقائق.

ورغم وقوع خطأ في إرسال التحويلات أو تلقي تحويلات مع أشخاص آخرين من خلال الحسابات البنكية أو تطبيق إنستا باي الجديد إلكترونيا أصبح أمر معقد للغاية وليس من السهل الوقوع فيه بعد التعديلات الأخيرة في الأنظمة فإن وقوع الخطأ قد يكون وارد.

عدد المستخدمين نحو 6.5 مليون

واستلام عميل تحويل مالي في حسابه من شخص ليس على صلة به قد يكون وارد الحدوث على مستوى العالم بما يستدعي من العميل التحري عن هوية المرسل وإبلاغ البنك نفي صلته بالمرسل لاتخاذ ما يلزم تجنبا للمساءلة في حال عدم شرعية المرسل لهذه الأموال.

وحقق تطبيق إنستا باي انتشارا واسعا في الاستخدام نتيجة سهولة وسرعة التحويل حتى عدد المستخدمين نحو 6.5 مليون عميل بعد إطلاقه من عامين.

اعتمدت البنوك قبل عامين استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في جميع التحويلات من وإلى حساب العميل داخل أو خارج مصر لتأمين التحويلات وصعوبة الوقوع في أخطاء وسرعة استلام المدفوعات.

وسوف نرصد في السطور التالية أهم 4 أسئلة عن المعاملات المالية، بحسب الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي.

- ماذا تفعل في حال كانت المعاملة مرفوضة على تطبيق إنستا باي على الرغم من ذلك تم خصمها من حسابك؟

إذا كانت المعاملة مرفوضة على تطبيق إنستا باي، فإن البنك الخاص بك سوف يقوم بإعادة الأموال لحظياً إليك، إذا لم يتم رد المبلغ يرجى الاتصال بالبنك الخاص بك وتزويده بالرقم المرجعي للمعاملة لتتبع المعاملة، وفقًا للموقع الرسمي لتطبيق إنستا باي.

- ماذا يعني أن المعاملة ناجحة على تطبيق إنستا باي مع ذلك يقول المستفيد إنه لم يستلم الأموال؟

في حال كانت المعاملة مقبولة وصحيحة على إنستا باي، فإن هذا يعني أن المعاملة قد تم إضافتها لحساب المستفيد، يرجى تزويد المستفيد بتفاصيل المعاملة بما في ذلك الرقم المرجعي للمعاملة ومطالبتهم بمراجعة البنك الخاص بهم لتأكيد المعاملة.

- في حال تم تسجيل أن المعاملة قيد التنفيذ، ماذا يعني ذلك؟

المعاملات قيد التنفيذ هي المعاملات التي تم إرسالها إلي بنك المستفيد ولكن لم يقم بنك المستفيد بتأكيد إضافتها لحساب المستفيد، سوف يقوم إنستاباي بتحديث حالة المعاملة إلي معاملة ناجحة أو مرفوضة خلال بضع دقائق، ويمكنك مراجعة حالة المعاملة من خلال قائمة المعاملات السابقة.

- هل يمكن استعادة التحويل في حال تم إرسال الأموال إلى مستفيد خاطئ عن طريق الخطأ؟

لا يمكن استعادة الأموال من عملية تحويل ناجحة، ولكن يمكن التواصل مع البنك الخاص بك لمساعدتك.