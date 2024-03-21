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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

توقف تطبيق إنستا باي اختراق أم تحديث.. ما القصة؟

انستاباي
انستاباي

تعرضت خدمة المدفوعات إنستا باي لعطل مفاجئ، حيث واجه العديد من مستخدمي التطبيق مشكلة فنية، استمرت قرابة ثلاث ساعات، تسبب في توقف المعاملات المالية عبر المنصة وصعوبة الدخول إلي التطبيق.

 
وخلال الدقائق الماضية، عاد إنستا باي بشكل تدريجى بعد توقفه لساعات اليوم الخميس، حيث اشتكى عدد من مستخدمى شبكة المدفوعات اللحظية، من عدم قدرتهم على إجراء أي تحويلات مالية عبر المنصة.


واشتكي مستخدمو إنستا باي عبر منصات تواصل اجتماعي، من توقف التطبيق عن العمل مما منعهم من استخدام أي من خدمات المنصة أو تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

 

واعتقد آخرون أن تعطل الخدمة يمكن أن يكون بسبب حادث اختراق، ولكن أوضح بعض المتأثرين من انقطاع الخدمة، أنهم تواصلوا مع خدمة العملاء والتي أكدت أن سبب توقف إنستا باي يرجع إلي تحديثات تجريها شبكة المدفوعات على نظامها الأساسي.

 

ما هو إنستا باي وميزاته؟


يذكر أن إنستا باي هو تطبيق تم إطلاقه مؤخرا من قبل شركة بنوك مصر، يعمل على  ربط الحسابات البنكية واستقبال الأموال وتحويلها بشكل فوري دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنك أو إجراء أي تعاملات ورقية يتيح لك تطبيق إنستا باي إجراء تحويلات مالية تصل إلى 70 ألف جنيه مصري في المعاملة الواحدة، وبحد أقصى 120 ألف جنيه لكل حساب في اليوم.


ويتمتع إنستا باي بعدة ميزات تشمل ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة في حساب واحد علي التطبيق، وإمكانية تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية،  من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.


كما تتيح لك واجهة التطبيق البسيطة تتبع جميع تحويلاتك المالية بسهولة، إلي جانب معرفة رصيد جميع الحسابات البنكية من خلال الاطلاع على كشف حساب مختصر، إلي جانب إمكانية التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية.

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