قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

يعد تطبيق إنستا باي، الأول من نوعه، المرخص من البنك المركزي المصري، لتقديم خدمات الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، كخطوة هامة لتعزيز التحول إلى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود التحول الرقمي.

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وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وقال المركزي، إن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- تأتي استمرارا لجهود البنك في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وسبق وأعلن إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" بداية من مطلع عام 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي؛ لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق، ولكن لم يوضح وقتها قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، وذكر أنها "سوف تكون رسوما رمزية".