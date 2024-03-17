كيفية التحويل من إنستا باي لفودافون كاش

التحويل من إنستا باي لفودافون كاش.. يبحث عنه عدد كبر جدا من المواطنين، لتحويل الأموال من حساب Instapay إلى محفظة فودافون كاش، وذلك للعديد من المميزات، والتي سنذكر بعضها.

طريقة التحويل من إنستا باي لفودافون كاش

يمكن تحويل الأموال من حساب Instapay إلى محفظة فودافون كاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Instapay على هاتفك. اضغط على أيقونة “تحويل”. اختر “تحويل إلى محفظة إلكترونية”. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بمستلم التحويل. أدخل المبلغ المراد تحويله. اضغط على “تأكيد”.

حدود التحويل من إنستا باي لفودافون كاش

حد التحويل اليومي من إنستا باي الى فودافون كاش: 120 ألف جنيه يوميا.

حد التحويل الشهري من إنستا باي إلى فودافون كاش: 400 ألف جنيه شهريا بشكل عام، سواء كنت تحول إلى حساب بنكي آخر أو الى محفظتك أو كليهما.

عيوب التحويل من إنستا باي لفودافون كاش

قد يكون هناك حد أقصى للمبلغ الذي يمكن تحويله في وقت واحد، بالإضافة إلى بعض حدود التحويل الأخرى.

ستفرض إنستا باي رسومًا على استخدام خدماتها، وبالرغم من أنها غير معلنة حاليا إلا أنه سيتم تطبيقها.

رسوم التحويل من إنستا باي لفودافون كاش

في الوقت الحالي، لا يتم فرض أي رسوم على تحويل الأموال من Instapay إلى فودافون كاش.

ولكن، من المتوقع أن يتم فرض رسوم على هذه العملية في المستقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة Instapay.

مميزات التحويل من انستا باي لفودافون كاش