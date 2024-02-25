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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: الديون المتعثرة في السعودية الأقل بين بنوك العالم

السعودية تعمل على
السعودية تعمل على تقوية بنوكها

اعتبرت صحيفة “الرياض” أن البنوك السعودية ذات جدارة ائتمانية كبيرة كونها تخطت عددا من الأزمات الصعبة عالميًا دون ضرر.

وحول الديون المعدومة في البنوك السعودية، فتظهر الأرقام أن البنوك شطبت في عام 2023 حوالي 16.8 مليار ريال بزيادة بلغت حوالي 4.5 مليارات ريال بنسبة نمو حوالي 37% مقارنة بعام 2022.

وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في قيمة الديون المعدومة، إلا أنها ساهمت في خفض الديون المتعثرة بحوالي 4.2 مليار ريال، أما الديون المشطوبة سابقا فقد نجحت البنوك في تحصيل ما يقارب 5.5 مليار تمت إضافتها إلى حساب المخصصات ونتج عنها زيادة في تغطية المخصصات للديون المتعثرة إلى 1.6 مرة في عام 2023 مقارنة مع 1.5 مرة في عام 2022.

وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي محفظة التمويل من 1.6% في عام 2022 إلى 1.2% في عام 2023، وهذه النسبة تعتبر من أقل النسب على مستوى البنوك عالميا.

ولا يشترط أن تكون الديون المعدومة سلبية بالضرورة  مهما زادت قيمتها بل هي في الغالب جيدة للصحة المالية للبنوك ويقاس نجاح البنك بكفاءته في تحصيل الديون المعدومة وإعادتها إلى قوائمه المالية.

 

 

 

أزمات البنوك السعودية عام 2023 عام 2022 عالميا عالم صحيفة الرياض صحيفة

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