عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستخدمه أكثر من 3 ملايين مواطن.. تفاصيل حدود السحب ورسوم تطبيق إنستاباي

صدى البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستا باي Insta pay، ويوضح صدى البلد تفاصيل حدود السحب من تطبيق انستا باي وفقا لما أعلنه البنك المركزي في بيان سابق.

 

حدود تطبيق انستا باي حدود السحب اليومية للمعاملات اليومية والشهرية بدون أى عمولات مالية على تلك العمليات مع سهولة التحويل اللحظي 

 

txt

هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

txt

مصير رسوم السحب من الـATM والمحافظ الذكية.. قرارات جديدة بشأن إنستا باي

txt

البنوك تبدأ احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستاباي خلال أيام.. تفاصيل

ارتفعت الحدود القصوى للمعاملة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

كما ارتفع الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

فيما وصل الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات لـ 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

 

أقر البنك المركزي في وقت سابق من شهر مارس الماضي بعض التعديلات الخاصة بزيادة الحدود القصوى لقيمة المعاملة اليومية والشهرية باستخدام خدمة تطبيق انستا باي حيث بدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ما هو تطبيق انستا باي 

تطبيق إنستا باي هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري منشور عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والواردة في البند رقم (3-1-4 ) من القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية انستا باي والتي أطلق عليها اسم المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

 

وأشار «المركزي» في بيانه، إلى أن هذا التعديل جاء في ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، حيث تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة المشار إليها، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق إنستا باي، وذلك لاستيعاب مختلف الشرائح وكذلك حالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

 

حدود السحب من تطبيق إنستا باي Insta pay

 

أعلن البنك المركزي عن الحدود كما يلي:

 

- حدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستا باي 70 ألف جنيهًا.

 

- جاء الحد الأقصى لقيمة المعاملة في اليوم على تطبيق إنستا باي هو 120 ألف جنيه.

 

- بلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.

 

تابع: «المركزي» يكشف عدد مستخدمي «إنستاباي» وحجم معاملات المصريين

 

تطبيق إنستا باي

بعد أن تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيق رسوم تحويلات انستا باي، على عملاء تطبيق إنستا باي بداية من عام 2024، والتي تم التنويه على أنها لن تزيد عن 10 جنيهات للتحويل الواحد، وصرح وكيل محافظ البنك المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع بالمركزي المصري، إيهاب نصر في تصريحات اليوم، على أنه من المقرر أن يتم العمل على إضافة خدمات فواتير ومدفوعات التجار لتطبيق إنستا باي خلال العام المقبل 2024.

 

 

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن رسوم تحويلات انستا باي، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن تكون عمولة التحويل بمقدار 05% بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 10 جنيهات، مع احتمال العمل على الإعفاء من رسوم الخدمة للمدفوعات أقل من 500 جنيه، وذلك بحد أقصى 5 عمليات شهريا، كما نوه البنك على أن إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي InstaPay قد ارتفع إلى نحو 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.

 

ويذكر أنه قد ارتفع عدد مستخدمي تطبيق إنستا لأكثر من 3.8 مليون مستخدم في خلال شهر يونيو الماضي 2023، مقارنة مع 2.16 مليون مستخدم في خلال نهاية مارس الماضي، ومن الجدير بالذكر أنه قد أعلن البنك المركزي في خلال شهر مارس 2022 عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، والتي من المقرر أن تصب في مصلحة عملاء القطاع المصرفي، من اجل العمل على توفير ميزة إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي.

 

إنستا باي حدود السحب حدود السحب من تطبيق إنستا باي Insta pay

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

روبي تثير الجدل بـ 3 ساعات متواصلة .. عقوبات مشددة لنشر للفسق بالقانون

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

ترشيحاتنا

لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق

صفقة رسمية خلال أيام .. ناقد رياضي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي

علي حسن : دعم مصري قوي لموقف الرئيس برفض التهجير القسري للفلسطينيين

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق المؤدية إلى المطار بنيويورك ولوس أنجلوس

تذاكر كل القطارات | إعلان مهم من السكة الحديد لجميع المسافرين

وسط قلق فرنسا من إطالة الحرب| اتصال بين نتنياهو وماكرون.. ما فحواه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ