يستخدمه أكثر من 3 ملايين مواطن.. تفاصيل حدود السحب ورسوم تطبيق إنستاباي

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستا باي Insta pay، ويوضح صدى البلد تفاصيل حدود السحب من تطبيق انستا باي وفقا لما أعلنه البنك المركزي في بيان سابق.

حدود تطبيق انستا باي حدود السحب اليومية للمعاملات اليومية والشهرية بدون أى عمولات مالية على تلك العمليات مع سهولة التحويل اللحظي

ارتفعت الحدود القصوى للمعاملة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

كما ارتفع الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

فيما وصل الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات لـ 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

أقر البنك المركزي في وقت سابق من شهر مارس الماضي بعض التعديلات الخاصة بزيادة الحدود القصوى لقيمة المعاملة اليومية والشهرية باستخدام خدمة تطبيق انستا باي حيث بدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ما هو تطبيق انستا باي

تطبيق إنستا باي هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري منشور عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والواردة في البند رقم (3-1-4 ) من القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية انستا باي والتي أطلق عليها اسم المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

وأشار «المركزي» في بيانه، إلى أن هذا التعديل جاء في ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، حيث تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة المشار إليها، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق إنستا باي، وذلك لاستيعاب مختلف الشرائح وكذلك حالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

حدود السحب من تطبيق إنستا باي Insta pay

أعلن البنك المركزي عن الحدود كما يلي:

- حدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستا باي 70 ألف جنيهًا.

- جاء الحد الأقصى لقيمة المعاملة في اليوم على تطبيق إنستا باي هو 120 ألف جنيه.

- بلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.

تابع: «المركزي» يكشف عدد مستخدمي «إنستاباي» وحجم معاملات المصريين

تطبيق إنستا باي

بعد أن تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيق رسوم تحويلات انستا باي، على عملاء تطبيق إنستا باي بداية من عام 2024، والتي تم التنويه على أنها لن تزيد عن 10 جنيهات للتحويل الواحد، وصرح وكيل محافظ البنك المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع بالمركزي المصري، إيهاب نصر في تصريحات اليوم، على أنه من المقرر أن يتم العمل على إضافة خدمات فواتير ومدفوعات التجار لتطبيق إنستا باي خلال العام المقبل 2024.

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن رسوم تحويلات انستا باي، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن تكون عمولة التحويل بمقدار 05% بحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 10 جنيهات، مع احتمال العمل على الإعفاء من رسوم الخدمة للمدفوعات أقل من 500 جنيه، وذلك بحد أقصى 5 عمليات شهريا، كما نوه البنك على أن إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي InstaPay قد ارتفع إلى نحو 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.

ويذكر أنه قد ارتفع عدد مستخدمي تطبيق إنستا لأكثر من 3.8 مليون مستخدم في خلال شهر يونيو الماضي 2023، مقارنة مع 2.16 مليون مستخدم في خلال نهاية مارس الماضي، ومن الجدير بالذكر أنه قد أعلن البنك المركزي في خلال شهر مارس 2022 عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، والتي من المقرر أن تصب في مصلحة عملاء القطاع المصرفي، من اجل العمل على توفير ميزة إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي.