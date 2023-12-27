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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعتزم دعم أوكرانيا بـ 20 مليون دولار

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدة تصل إلى 20 مليون دولار لأوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير من العام الماضي.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا.

وحسب الصحيفة البريطانية، يعد الاتحاد الأوروبي خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لأوكرانيا، باستخدام هيكل الديون الذي يتجاوز اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب.

وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها 4 سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم حل خلافات الكتلة.

وذكر المسؤولون المشاركون في المحادثات أن أحد النماذج الممولة بالديون اكتسب زخمًا باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم إذا رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن هذا المخطط سيشمل قيام الدول الأعضاء بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يمكّن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو في أسواق رأس المال لكييف العام المقبل.

وأضافوا أن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتم تحديد المبلغ النهائي وفقًا لاحتياجات أوكرانيا.

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