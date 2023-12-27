هل يفرض إنستاباي رسوما على تحويل الأموال في 2024؟.. خبيرة مصرفية تجيب

قالت الدكتورة سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن لم يتم إعلان أي تفاصيل حتى الآن بشأن رسوم "انستاباي" على الرغم من كل ما نُشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن من المتوقع أنه في أوائل العام القادم سيتم تطبيق رسوم على التطبيق.

حديث عن تطبيق انستاباي

وأضافت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن تطبيق رسوم على "انستا باي" يأتي في تغطية تحويلات ضخمة للغاية من الناحية المحلية، ويتم عمل سعة كبرى من العملاء لأنه يوجد أكثر من 37 مليون عميل من القطاع المصرفي، فضلا عن الشبكات الضخمة بشأن العملاء، فضلا عن الخطط المقبلة لتطوير التطبيق.

وتابعت أن البنك المركزي وجد أن خدمة تطبيق "انستاباي" لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين وتحديدًا من قبل العملاء ووفر عليهم الكثير، موضحة أن الرسوم حينما تُطرح لتغطية التكاليف.

واستكملت أن البنك المركزي من الممكن أن يستند على حجم التحويل في تطبيق الرسوم ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي.