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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عودة تطبيق انستا باي للعمل بعد تعطله لعدة ساعات

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي

انتظمت الخدمة بتطبيق إنستاباي الخاص بعمليات التحويلات البنكية اللحظية للأفراد والذي واجه تعثرات تقنية في منتصف اليوم الخميس بالتوازي مع انتهاء العمل بالبنوك تمهيدا لبدء العطلة الأسبوعية المقررة للجهاز المصرفي.

 

وخلال منتصف اليوم، واجه عدد من العملاء مشكلات في فتح التطبيق، لتنتقل تلك الشكاوى لمواقع التواصل الإجتماعي والتي شهدت حالة من الجدل لدي بعض العملاء من عدم القدرة على تنفيذ معاملات مالية لحظيا.

 

وعلق مسئول مصرفي في تصريحات له، بأن صعوبة فتح التطبيق هي من الأمور البسيطة وغير المؤثرة نظرا لوجود تحديثات تقنية تجرى على الأبلكيشين، معتبرا أن الخدمة لم تتعطل ولكن ما حدث هو بطء في عمله فقط.

 

وأوضح أن المشكلة قد تم السيطرة عليها ولم تستغرق سوى بضع ساعات، مؤكدا أن الخدمة تعمل في الوقت الحالي.

 

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق  المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في إبريل 2022 والتي تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.


وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

 

وكشف متعاملون في تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي المصري عن عودة عمل التطبيق الطبيعي بشكل سليم بعد تعطله لعدة ساعات اليوم الخميس.

 

وأكد متعاملون على تطبيق تحويل النقود اللحظي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عودة عمل التطبيق بشكل طبيعي مع إمكانية تحويل الأموال لحظيا بعد رجوعه للعمل.

 

وكان عدد من مستخدمي تطبيق انستا باي اشتكوا من توقف خدمات التطبيق قبل ساعات اليوم الخميس وتعطل خدماته والتحويل ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات التي يتيحها التطبيق.

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