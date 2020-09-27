غادة الضبع: التمثيل القوى للمرأة في البرلمان القادم يعكس ما نعيشه من عصر ذهبى

أكدت غادة الضبع، المرشحة في انتخابات مجلس النواب 2020 ضمن القائمة الوطنية من اجل مصر، أن القائمة الوطنية من أجل مصر تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية والعامة بعد التنوع الذى شهدته في مختلف الدوائر الأربعة من خلال اختيار مرشحين من مختلف الأطياف وهو ما يدلل على التوافق الوطنى بين الأحزاب السياسية المختلفة.





وتواجدت الضبع التي تشغل منصب أمين مساعد أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، كما تعد عضوا في المجلس القومى للمرأة، وعضو جمعية تحسين الصحة النسائية بسوهاج، وأيضا عضو مجلس إدارة بجمعية الهلال الأحمر، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة سوهاج.





وأشارت الضبع إلى أن التمثيل القوى للمرأة في البرلمان القادم يعكس العصر الذهبى الذى تعيشه بسبب وجود إرادة سياسية مساندة فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أسفرت التعديلات الدستورية عن تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة مع إسناد أعمال وزارت لعدد 7 وزيرات وعدد من المناصب القيادية فى الأجهزة المختلفة لقيادات نسائية.





وشددت الضبع، على أهمية المشاركة الإيجابية للمرأة خاصة في الصعيد خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، نظرا للدور الكبير لها في مختلف المناسبات والذى لا يقل عن الرجل، مشددة على أن مصر حاليا تشهد تواجد كوادر نسائية فعالة تستطيع أن يكون لها دورا كبيرا في تنمية المجتمع والمشاركة في صنع القرار.