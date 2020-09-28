طفل متغيب عن منزله فى طة شبرا بالمنوفية ووالده يطلب المساعدة

ارسل المواطن محمد عبد الفتاح ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب الطفل عبدالرحمن محمد عبدالفتاح الطواب ، البالغ من العمر 12 عاما ، منذ 15 يوما .





وقال فى رسالته : تغيب عن المنزل بالمنوفية فى طه شبرا مركز قويسنا محافظة المنوفية ، منذ 15 يوم ، ولم يستدل عليه حتى الآن .





وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معه وله جزيل الشكر.





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي الارقام

01140551721

01555872250

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







