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بين الناس

طفل متغيب عن منزله فى طة شبرا بالمنوفية ووالده يطلب المساعدة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ارسل المواطن محمد عبد الفتاح ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب الطفل عبدالرحمن محمد عبدالفتاح الطواب ، البالغ من العمر 12 عاما ،  منذ 15 يوما .

وقال فى رسالته : تغيب عن المنزل بالمنوفية فى طه شبرا مركز قويسنا محافظة المنوفية ، منذ 15 يوم ، ولم يستدل عليه حتى الآن .

وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معه وله جزيل الشكر.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي الارقام 
01140551721
01555872250
أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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