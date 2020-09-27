فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تناول الرمان.. هاني الناظر يجيب

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا واستشاري الجلدية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عن فوائد الرمان" وأهمية تناولة في الخريف.
وكتب الناظر في منشوره " نصيحة مني كطبيب لحضراتكم هذه الايام بدأ الرمان في الظهور في الاسواق وتفيد الدراسات حوله انه غني بشكل كبير بمضادات الاكسدة وهي فيتامينات AوCوE وهي هامة للغاية لقوة الجهاز المناعي ولهذا انصح بالحرص علي تناول الرمان الايام والاسابيع القادمة باذن الله لتقوية المناعة وللمساعدة في مقاومة الاصابة بكورونا بالاضافة طبعا لفوائده الصحية العديدة.
ويمكن إضافة الرمان للسلاطة الخضراء ويمكن تناوله كفاكهة وأيضا كعصير ممتاز، ارفعوا مناعتكم بتناول الرمان وبالهنا والشفا.