المشاركات في معرض تراثنا للحرف اليدوية يحكين تجربتهن.. فيديو

قالت هدير حسني إحدي المشاركات في معرض "تراثنا "للحرف اليدوية ، : إنني بدأت عمل الانتيكات في ورشة صغيرة في البداية وكنت اعمل علي تصنيع الاشياء الصغيرة فقط وبعدها قمت بتلقي دورة وبعدها تعلمت كيفية الإدارة والتسويق واستطعت ان اطور من نفسي كثيرا .





ومن جانبها قالت جيهان ابو المجد إحدي المشاركات في معرض "تراثنا "للحرف اليدوية خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن ثوب الملس يجمع بين تراثين الصعيدي وقمت بأضافة الطابع السيناوي عليه كما أنه له قيمة عالية ونقوم بعمل المنتجات حتى تتناسب مع جميع الازواق .





واكدت : أنها تقوم بتصنيع الأثواب التراثية علي شكل حضاري حتي يتناسب مع جميع العصور والاوقات مؤكدا انها تريد ان تجعل من هذا الثوب السناوي قطعة في كل بيت مصري وكل بيت خارج مصر .





وفي ذلك السياق تابعت جيهان التونسي إحدى المشاركات في معرض "تراثنا "للحرف اليدوية ، أن مصر منذ زمن بعيد وهي رائدة في صناعة المنتجات الجلدية وكانت تقوم بتصديرها الي جميع دول العالم مؤكدا علي ان مصر هي التي كانت تقوم بصناعة العلامات التجارية وتسوقها الي العالم . ذلكإحدى





وأشارت جيهان التونسي انها هي من تقوم بتصميمات الحقائب الخاصة بها وتستخدم في تصنيعها المواد المصرية فقط لافتة الي أنها قامت بعمل شنطة كات و جلد طبيعي مصري 100% مؤكدا علي ان الجلد الصناعي مضر بالبيئة .



















