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فن

رانيا منصور بإطلالة آية من أسود فاتح في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت رانيا منصور بإطلالة جذابه من كواليس مسلسل "اسود فاتح" ترتدي فستان انيق باللون الاسود مكشوف الصدر والكتفين، وتركت شعرها البني القصير منسدلا علي كتفيها ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وكتبت رانيا منصور على الصورة قائلة: ""آية"
مسلسل #اسود_فاتح الحلقة الاولى موجودة على @shahid.vod والحلقة التانية بعد شوية الساعة ١١م"


إسود فاتح تدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 


يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. 


الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.



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