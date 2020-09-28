4 علامات خلي بالك منها وانت بتشتري العربية

يفضل الكثيرون من الأشخاص شراء السيارات المستعملة ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة كثير ا، وفي هذا التقرير نقدم لك 4 علامات عليكن الانتباه لها عند شرائكم لسيارة مستعملة .



-التعرض لحادث سابق خصوصا في المقدممة ، لذا تفقدها وتفقد المفاصل الرئيسية لجسد السيارة ، لانه بالرغم من أمكانية صيانتها ، إلا انها ستبقى هشة .



-العلامة الثانية هي وجود بقع الزيت على جسم المحرك ، حيث يشير تواجد بقع الزيت على جسم المحرك إلى أن مستوى الزيت مرتفع وزائد عن الحد الموصي به .



- سنجد أن العلامة الثالثة مرتبطة بالمحرك ، إذا لاحظتم ارتفاع صوت المحرك عند تشغيل السيارة ، وهي ماتزال باردة ، بالإضافة إلى سماع صوت طقطقة بمحرك السيارة ، يعني وجود مشاكل بصمامات السيارة المستعملة .



-لون دخان العادم وهي العلامة الرابعة والخطيرة التي يجب مراعتها خلال تفقد السيارة المستعملة ، حتى إن كان سعرها مناسب ،وتتعلق هذه العلامة بلون العادم الخاص بالسيارة ، فإن كان لون العادم اسود فهو يدل على أن نسبة الوقود مرتفعة في غرفة الاحتراق ، وهذا يعني تواجد مشكلة كبيرة بدائرة الحرق .



