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سيارات

4 علامات خلي بالك منها وانت بتشتري العربية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
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أماني نوار
يفضل الكثيرون من الأشخاص شراء السيارات المستعملة ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة كثير ا، وفي هذا التقرير نقدم لك 4 علامات عليكن الانتباه لها عند شرائكم لسيارة مستعملة .

-التعرض لحادث سابق خصوصا في المقدممة ، لذا تفقدها وتفقد المفاصل الرئيسية لجسد السيارة ، لانه بالرغم من أمكانية صيانتها ، إلا انها ستبقى هشة .

-العلامة الثانية هي وجود بقع الزيت على جسم المحرك ، حيث يشير تواجد بقع الزيت على جسم المحرك إلى أن مستوى الزيت مرتفع وزائد عن الحد الموصي به .

- سنجد أن العلامة الثالثة مرتبطة بالمحرك ، إذا لاحظتم ارتفاع صوت المحرك عند تشغيل السيارة ، وهي ماتزال باردة ، بالإضافة إلى سماع صوت طقطقة بمحرك السيارة ، يعني وجود مشاكل بصمامات السيارة المستعملة .

-لون دخان العادم وهي العلامة الرابعة والخطيرة التي يجب مراعتها خلال تفقد السيارة المستعملة ، حتى إن كان سعرها مناسب ،وتتعلق هذه العلامة بلون العادم الخاص بالسيارة ، فإن كان لون العادم اسود فهو يدل على أن نسبة الوقود مرتفعة في غرفة الاحتراق  ، وهذا يعني تواجد مشكلة كبيرة بدائرة الحرق .

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