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فن

بفيديو من كواليس شارع محمد علي.. شيريهان تستعيد ذكرياتها مع المنتصر بالله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استعادت النجمة شيريهان ذكرياتها مع الفنان الراحل المنتصر بالله أثناء تصوير أحد أعمالها الفنية.

وشاركت الفنانة شيريهان جمهورها بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت شيريهان خلال الفيديو من كواليس مسرحية شارع محمد على برفقة الفنان الراحل المنتصر بالله والفنان هشام سليم.

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يذكر أن النجمة شيريهان شاركت فى تقديم "فوازير رمضان" منذ عام 1985، وحتى عام 1994، وهم فوازير الف ليلة وليلة "عروسة البحور" و فوازير الف ليلة وليلة "وردشان"، وفوازير حول العالم، والف ليلة وليلة "فاطيما وحاليما وكاريما"، وحاجات ومحتاجات.

وتعد شريهان أحد أهم علامات شهر رمضان فى التليفزيون خلال فترة الثمانينيات والتسعينات هى فوازير رمضان، والتى ظلت تعرض على شاشة التليفزيون المصرى على مدار سنوات طويلة، وشاركت فى تقديمه النجمة شريهان.

وأعلنت شريهان مؤخرا عن عودتها للفن والتمثيل من خلال عدد من العروض المسرحية التى قامت بالانتهاء منها مع المنتج جمال العدل
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