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اقتصاد

التموين و"صناعة الحبوب" تناقشان آليات توريد المكرونة على البطاقات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:20 م
مصانع المكرونة
مصانع المكرونة
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ولاء عبد الكريم
عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع كل من النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، والمهندس وجدى  المشد نائب رئيس الغرفة والمشرف على قطاع المكرونة  ، لبحث الآليات اللازمة  لاستمرار  توريد سلعة المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين‪ .‬
 
وأضاف النائب  طارق حسانين ، في تصريحات له اليوم ، أن الاجتماع تطرق للعديد من الجوانب الإيجابية ، منها نجاح الغرفة فى توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للعام الثاني على التوالي لطرحها للمواطنين على البطاقات ، ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة تتراوح من 30 و40 % مقارنة بأسعار المنتجات ذاتها في الأسواق الأخرى. 

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وأكد المهندس  وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ، أن الغرفة تواصل توريد أجود أنواع منتجات المكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،حيث  يتم توريد كميات من المكرونة تقرب من 20 ألف طن شهريا من خلال  كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق  بجانب  أيضا  شركات قطاع أعمال عام ويتم طرح كيس المكرونة زنه 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين ،رغم أن سعر المنتج ذاته فى الأسواق الأخرى يصل الى 6 جنيهات، لافتا إلى أن الوزير ابدى ارتياحه عن التزام الشركات بتوريد سلعة المكرونة  للعام الثالى على كما وجه الوزير الشكر للموردين‪ . ‪‬

وأوضح المشد ، انه رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الانتاج  خلال الفترة الماضية  الا أن الشعبة وأصحاب الشركات  أصروا على عدم زيادة الأسعار  خاصة خلال جائحة كورونا  وذلك فى إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين  فى توفير  السلع الاساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين.
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