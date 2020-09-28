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حوادث

ضبط 626 هاربا من أحكام و 253 مخالفة مرورية بأسوان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط  253 مخالفة مرورية متنوعة والتى شملت ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور أيضًا تحرير 36 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 47 مخالفة ، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، وعدم قبول التصالح في 51 مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 77 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

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وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 626 هاربًا من أحكام قضائية شملت تنفيذ 121 حكم حبس جزئى و17 حكم حبس مستأنف و353 حكم غرامات و134 حكم مخالفات.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .

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