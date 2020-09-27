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حوادث

ضبط 258 مخالفة مرورية و17 قضية تموينية في حملة بأسوان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:57 م
كلبش
كلبش
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شاذلى عبد الفتاح
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن .

ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط  258 مخالفة مرورية متنوعة والتى شملت ضبط دراجات  بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور أيضًا تحرير 39 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 50 مخالفة ، وتحرير 49 مخالفة غرامة ونش ، وعدم قبول التصالح في 74 مخالفة .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 54 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

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وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو.

وفى مجال ضبط المخالفات التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
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