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محافظات

قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:48 م
قوافل صحة أسوان الطبية
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى لـ 2550 مواطن
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .

و تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بقرية المنشية بحرى التابعة لمركز كوم أمبو ، و يومين داخل قرية العدوة التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 2550 مواطن .

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ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى .

وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .   
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد
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