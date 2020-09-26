95 مرشحا محتملا يتنافسون فى انتخابات مجلس النواب بـ أسوان

أغلقت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2020 بمجمع محاكم أسوان اليوم، أبوابها عقب انتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح ووصل إجمالى عدد المتقدمين للترشح 95 مرشحًا محتملًا على مستوى دوائر المحافظة.





وشملت أوراق المرشحين الذين تقدموا فعليا 37 مرشحًا محتملًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ودراو، و14 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و13 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و31 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.





وتلقى لجنة طلبات الترشح بمجمع محاكم أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد التى من بينها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالى منعًا للتكدس والتزاحم ، ومراعاة للتباعد الإجتماعى والتأكيد على إرتداء الكمامة أثناء الدخول ، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الإنتخابات " بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .





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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب التى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :





الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.





تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.. على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .





المرحلة الأولى :

من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.





موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.





المرحلة الثانية :

تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.





النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر





إعلان النتيجة النهائية :