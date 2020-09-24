54 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان

واصلت لجنة تلقى طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس النواب، بمجمع محاكم أسوان ، استقبال طلبات المرشحين المحتملين والتى وصلت حتى الآن إلى 54 مرشحًا.
حيث تقدم اليوم مرشحين أثنين بينهما مرشح من دائرة مدينة ومركز إدفو ومرشح من دائرة مركز كوم أمبو.
وشملت أوراق المرشحين 15 مرشحًا محتملًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ، و10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.
وقامت لجنة تلقى طلبات الترشح بمجمع محاكم أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالى منعًا للتكدس والتزاحم ، ومراعاة للتباعد الإجتماعى والتأكيد على إرتداء الكمامة أثناء الدخول ، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الإنتخابات " بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .
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هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.. على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية:
14 ديسمبر 2020
وشملت أوراق المرشحين 15 مرشحًا محتملًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ، و10 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و 23 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.
وقامت لجنة تلقى طلبات الترشح بمجمع محاكم أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالى منعًا للتكدس والتزاحم ، ومراعاة للتباعد الإجتماعى والتأكيد على إرتداء الكمامة أثناء الدخول ، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الإنتخابات " بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .
وأقرأ أيضًا :
51 مرشحا لمجلس النواب يتقدمون بطلباتهم لمجمع محاكم أسوان
هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.. على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية:
14 ديسمبر 2020