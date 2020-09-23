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محافظات

51 مرشحا لمجلس النواب يتقدمون بطلباتهم لمجمع محاكم أسوان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
استكملت لجنة تلقى طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس النواب، بمجمع محاكم أسوان، استقبال طلبات المرشحين المحتملين والتى وصلت حتى الآن إلى 51 مرشحًا بينهم 12 مرشحًا محتملًا بدائرة مركز ومدينة أسوان ، و 12 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و 21 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو.


وقامت لجنة تلقى طلبات الترشح بمجمع محاكم أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها السماح بدخول المرشحين المحتملين بشكل متتالى منعًا للتكدس والتزاحم، ومراعاة للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ارتداء الكمامة أثناء الدخول ، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الإنتخابات " بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .  

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وقال الدكتور ماهر لوقا مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة بأسوان، بأن القومسيون استقبل 146 من المرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبى وعمل التحاليل اللازمة.

هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :


الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.. على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .

المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.


المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :
 14 ديسمبر 2020
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