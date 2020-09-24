زي موحد.. حكايات من يوميات سائقى الحنطور في أسوان.. شاهد

من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ولاسيما مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الجديد.





نستعرض من خلال عدسة " صدى البلد " حكايات من يوميات سائقى الحنطور حيث أوضح عم " سيد "صاحب عربة حنطور بأن هذه المهنة متوارثة له من آبائه وأجداده، فهو يعمل بها منذ عام 1984.





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وأشار عم" سيد " بأن عمله اليومى أثناء الموسم السياحى خلال الفترة الماضية كان يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حيث أنه يتجه لموقع عمله أمام المراسى السياحية، ويتم التنقل برفقة السائحين للمزارات والمعالم المختلفة والتجول على كورنيش النيل.





وأكد " عم سيد " بأننا كنا نستقبل السائحين ونقدم لهم حسن المعاملة بشكل حضارى مما يساهم بشكل مباشر فى جذب السائحين وسعادتهم وفرحتهم بالرحلة والجولة السياحية التى تكون عبر الحنطور، وعندما يعود السائح مرة أخرى لأسوان يحرص على أن يتضمن برنامجه السياحي جولة الحنطور.





وتابع بأن الزى الموحد لسائقى الحنطور والغطاء الموحد لعربات الحنطور الذي خصصته المحافظة أن شاء الله يكون إضافة لنا لتوحيد الشكل الجمالى، ونتمنى ونأمل بأن تعود الحياة لطبيعتها لأن ليس لدينا مصدر دخل ورزق سوى العمل بعربة الحنطور.





وأضاف عم " سيد " بأننا تضررنا كثيرًا من أزمة جائحة كورونا، فهى من أصعب الأزمات التى واجهتنا ونحن على مدار الشهور الماضية وتوقف السياحة لم نعمل، ونحن نقدر أنها أزمة عالمية وتأثر الجميع بها، ولكن نتمنى بأن يتم مساعدتنا وتوفير مختلف أوجه الدعم لنا حتى نستطيع استكمال مسيرتنا فى الحياة وتوفير متطلباتنا واحتياجاتنا الضرورية لأولادنا وأسرتنا.





فيما أشار يوسف فوزى نقيب سائقى الحنطور بأسوان بأننا نأمل بإذن الله فى إستعادة الحركة السياحية، وإنتهاء فيروس كورونا المستجد لتعود الحياة لطبيعتها، وهناك تنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جزاه الله كل الخير لتوفير الدعم والمساندة لسائقى الحنطور وهو الذى بدأ بتوفير زى موحد لسائقى الحنطور، وكذا توفير غطاء لعربات الحنطور والتى يصل عددها لنحو 280 عربة.





وقال يوسف فوزى نحن بإذن الله نأمل بعودة الحركة السياحية وأن شاء الله سنقدم كل المعاملات الطيبة للسائح والزائر وخاصة أن أبناء أسوان يتميزون ويتفردون بحسن إستقبال ضيوفهم وزائريهم، وكذا بشاشة الوجوه والطيبة والمعاملة الطيبة، وكل ذلك سيساهم فى أن السائح عندما يعود لبلده سينقل ما شهده فى أسوان من معاملة ممتازة لأصدقائه وأقاربه وتكون هذه بمثابة دعوة مباشرة وتسويق وترويج جيد لأسوان، ويكون ذلك شعار لهذه المحافظة عروس الجنوب.





وأكد نقيب سائقى الحنطور نحن مع تعاون محافظ أسوان، والذى يقدم كل الدعم لنا حيث أنه يوجد تنسيق لتوفير الدعم للخيول من المأكولات اللازمة الخاصة بهم والتى شهدت على مدار الـ 8 شهور الماضية تعطل لأزمة كورونا، وبإذن الله سيكون كل الخير بموسم سياحى مبشر بعد إنتهاء الكورونا بشكل كامل، وربنا يدوم نعمة الأستقرار والأمان والحياة كلها تكون مليئة بالخير.





وأوضح يوسف فوزى بأن ما يتعلق ببرنامج العمل اليومى لسائق الحنطور بأنه يتواجد من الثامنة صباحًا فى الموقع المحدد له، ويلتزم بالدور المخصص له، ويتم التنسيق مع الشركات السياحية لتحديد المجموعات الخاصة بالسائحين للتنقل فى الفوج المحدد، ويقوم سائقى الحنطور بالتجول بالزائرين والسائحين.





هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمس الأول توجيهاته لتوفير زى موحد لسائقى عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة وذلك على نفقة المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام الضيوف والزائرين .





واختارت المحافظة اللون الأزرق للزى والغطاء المطبوع عليه شعار المحافظة وتم تسليمهم لكافة سائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زى وغطاء .





وقام محافظ أسوان بتفقد عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، وأيضًا مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور .





وأشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات وهو ما يتوازى مع الجهود المتواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب لبانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.