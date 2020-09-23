إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار بمدينة أسوان.
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وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل بازار بطريق السادات مما أسفر عن إصابة شخصين .
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الإخطار حيث نجحت سيارات الإطفاء فى إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة .
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .
وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على ملابسات الحادث .
اقرأ أيضًا|
وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل بازار بطريق السادات مما أسفر عن إصابة شخصين .
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الإخطار حيث نجحت سيارات الإطفاء فى إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة .
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .
وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على ملابسات الحادث .