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حوادث

إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:34 م
انفجار اسطوانة غاز
انفجار اسطوانة غاز بمنزل
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض شخصان لإصابات متفرقة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بازار بمدينة أسوان.

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وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل بازار بطريق السادات مما أسفر عن إصابة شخصين .

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الإخطار حيث نجحت سيارات الإطفاء فى إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة .

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على ملابسات الحادث .
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