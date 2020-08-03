السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور

نجح رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق داخل منزل بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .





وتابع العاملون بقطاع حى غرب بمدينة أسوان برئاسة مصطفى حزين، للحريق الذى نشب بالمنزل.





وأتضح من خلال أعمال الإطفاء أن المنزل مكون من دور أرضى بشارع متفرع من عباس فريد بمدينة أسوان ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء مع تواجد رجال الحماية المدنية .





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تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ، وتم فصل الكهرباء بمعرفة فنيين شركة الكهرباء بأسوان تحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس مدينة أسوان وطبقًا لتوجيهات العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان .



