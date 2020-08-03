AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:35 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمنزل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نجح رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق داخل منزل بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح . 

وتابع العاملون بقطاع حى غرب بمدينة أسوان برئاسة مصطفى حزين، للحريق الذى نشب بالمنزل. 

وأتضح من خلال أعمال الإطفاء أن المنزل مكون من دور أرضى بشارع متفرع من عباس فريد بمدينة أسوان ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء مع تواجد رجال الحماية المدنية . 

واقرأ أيضًا:

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ، وتم فصل الكهرباء بمعرفة فنيين شركة الكهرباء بأسوان تحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس مدينة أسوان وطبقًا لتوجيهات العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان .

وكانت جهود العاملين بقطاع حى الصداقة الجديدة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان نجحت في السيطرة على حريق محدود ببعض تراكمات المخلفات اليوم الإثنين . 
السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور
السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور
السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور
السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور
السيطرة على حريق بمنزل في أسوان دون خسائر بالأرواح.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بأشحار نخيل نصر النوبة في أسوان

السيطرة على حريق محدود بتراكمات بأسوان

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات.. التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق .. وبدء اختبارات القدرات في 11 كلية 8 أغسطس

رضا عبدالعال يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في فرق الدوري قبل أيام من استئناف البطولة

بالأسماء.. 6 صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهلي والزمالك | تعرف عليها

مايوه بكيني.. عمرو دياب ودينا الشربيني على البحر في أحدث ظهور

رغم أنه حفيد الشيخ .. وائل الفشني يكشف سر إيداعه بكنيسة منذ الصغر

خصها الله من بين الملايين.. الصورة الأكثر تداولا في موسم الحج هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور

بـ التايجر المكشوف.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة مع ابنتها.. شاهد