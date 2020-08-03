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محافظات

خروج آخر المصابين بفيروس كورونا من مستشفى إدفو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:10 م
مستشفى ادفو
مستشفى ادفو
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شاذلى عبد الفتاح

شهد مستشفى إدفو شمال أسوان خروج آخر حالات للمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء الكامل داخل قسم العزل بمستشفى حميات إدفو.

ومن جانبه أوضح الدكتور عربى محمد مدير مستشفي إدفو العام بأنه تم اليوم خروج آخر حالات فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام بقسم العزل بمستشفى حميات إدفو.   

وقال الدكتور عربى محمد بأنه سيتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير للقسم وإعادته لإستقبال حالات الحميات المعتادة والتى من أبرزها التيفوند، والملاريا، وغيرها، وستعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى كما كانت قبل أزمة فيروس كورونا.    

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وأضاف مدير المستشفى بأن آخر الحالات التي كانت تتلقي علاج فيروس كورونا المستجد بالقسم كانت أسرة سورية مكونة من 3 أفراد الأم وتبلغ من العمر 34 عامًا ، وطفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 عامًا ، والأخر يبلغ 6 سنوات.    

وقدم عربى محمد شكره لجميع الفرق الطبية والعاملين وفنيين المعامل بمستشفيات حميات إدفو، وإدفو العام على كل الجهود التى بذلوها لخدمة المرضى خلال الفترة الماضية، وتأديتهم للعمل على أكمل وجه .

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