إصلاح أعطال وإعادة الكهرباء ومياه الشرب.. قرارات فورية من محافظ أسوان

شهدت أحياء مدينة كوم أمبو شمال أسوان والمناطق المجاورة لها اليوم إعادة تدفق مياه الشرب بها وذلك عقبالإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وعودة إطلاق التيار الكهربائى والقرى المجاورة لها .
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب المغذية لمركز كوم إمبو، بجانب إصلاح محولات التغذية لمحطة رؤوف لمياه الشرب .
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جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بأنه تم المرور الميدانى على مدينة ومركز كوم أمبو للمتابعة ودفع الجودة من أجل إستقرار عمل المرافق العامة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب بناءًا على توجيهات محافظ أسوان .
وجاء ذلك بعد حدوث العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب نتيجة إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ، وتأثير ذلك أيضًا على محولات الكهرباء المغذية لمحطة رؤوف حيث تم تدخل فرق الصيانة من شركة كهرباء مصر العليا ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى .
ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب المغذية لمركز كوم إمبو، بجانب إصلاح محولات التغذية لمحطة رؤوف لمياه الشرب .
وأقرأ أيضًا :
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بأنه تم المرور الميدانى على مدينة ومركز كوم أمبو للمتابعة ودفع الجودة من أجل إستقرار عمل المرافق العامة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب بناءًا على توجيهات محافظ أسوان .
وجاء ذلك بعد حدوث العطل المفاجئ بمحطة كهرباء كرم الديب نتيجة إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ، وتأثير ذلك أيضًا على محولات الكهرباء المغذية لمحطة رؤوف حيث تم تدخل فرق الصيانة من شركة كهرباء مصر العليا ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى .