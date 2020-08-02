جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها لإصلاح العطل المفاجئ الذى حدث بمحطة كرم الديب نتيجة إرتفاع درجات الحرارة.





ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والمسئولين بالوحدة المحلية حيث تواجد جميع قيادات الكهرباء بأسوان وكوم أمبو والفنيين منذ بداية العطل.





ويعمل الجميع على قدم وساق لتدارك العطل المفاجئ، وبالتوازى مع ذلك ينتظر المسئولين المحول البديل القادم من محافظ الأقصر لإنهاء المشكلة .





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هذا فى حين تتم عملية مناوبة خطوط الكهرباء بين المناطق لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة وتركيب المحول الجديد خلال ساعات قليلة اليوم.





وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتوفير تلسكوب وتجهيز سيارة لإستخدامها وتقديم كافة الإمكانيات لدى الوحدة المحلية للمساعدة فى إصلاح العطل.



