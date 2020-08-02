AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:17 م
إصلاح العطل المفاجئ
إصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها لإصلاح العطل المفاجئ الذى حدث بمحطة كرم الديب نتيجة إرتفاع درجات الحرارة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية والمسئولين بالوحدة المحلية حيث تواجد جميع قيادات الكهرباء بأسوان وكوم أمبو والفنيين منذ بداية العطل.

ويعمل الجميع على قدم وساق لتدارك العطل المفاجئ، وبالتوازى مع ذلك ينتظر المسئولين المحول البديل القادم من محافظ الأقصر لإنهاء المشكلة .

واقرأ أيضًا:

هذا فى حين تتم عملية مناوبة خطوط الكهرباء بين المناطق لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة وتركيب المحول الجديد خلال ساعات قليلة اليوم. 

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتوفير تلسكوب وتجهيز سيارة لإستخدامها وتقديم كافة الإمكانيات لدى الوحدة المحلية للمساعدة فى إصلاح العطل. 

كما أكد مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، أنه سوف يتم عودة مياه الشرب فور استقرار التيار الكهربائى حيث أنها مرتبطه بالتيار الكهربائى .
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزام العاملين بوحدة مركز كوم أمبو بارتداء الكمامة .. صور

توزيع حقيبة أدوية على المخالطين من مصابى كورونا فى أسوان.. تفاصيل

لضخ دماء جديدة لشرايين العمل العام.. محافظ أسوان يعتمد حركة محليات بالوحدات المحلية والديوان العام

صحة أسوان تضبط وتعدم عددا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

مراقبة الأغذية بصحة أسوان تضبط سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.. صور

قبل العيد بأيام.. ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر

ترشيحاتنا

نجم الوداد المغربي يوجه رسالة خاصة لـ الأهلي قبل الموقعة المرتقبة

الأزهر : الشبكة من حق الخاطب في جميع حالات فسخ الخطوبة

في موسمها.. فوائد غير متوقعة للمانجو.. اكتشفها

أزمة تواجه ليفربول وأرسنال في مباراة كأس الدرع الخيرية

بسبب يا بلدنا يا حلوة.. مدحت العدل يوجه رسالة إلى عمرو دياب

في ذكرى الغزو العراقي للكويت.. 3 خلافات مهدت للاجتياح العراقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور