اتخاذ إجراءات مع المخالفين.. مجازر أسوان تواصل استقبال الأضاحى

تواصل المجازر العمومية المختلفة بنطاق محافظة أسوان استقبال الأضاحى من المواطنين للقيام بذبحها مجانًا فى ظل القرارات التى أصدرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمنع الذبح فى الشوارع والتى شهدت استجابة من الأهالى المجازر باستثناء بعض المخالفات البسيطة.
وتقوم لجان الرصد بالوحدات المحلية بالمرور على الشوارع ومحال الجزارة والمناطق السكنية لرصد مخالفات الذبح فى الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأنه يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات الذبح بمنعه فى الشوارع وفي ظل القرار بالتصريح للمواطنين بالذبح داخل المجازر، وقد تم رصد بعض المخالفات البسيطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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التزام بأسوان بمنع الذبح بالشوارع.. وغرامات مالية تصل لـ 20 ألف جنيه فى المخالفة
وقد ساهم ذلك فى الحفاظ على الشوارع من التلوث البيئى والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الحفاظ على شبكات الصرف الصحى من الإنسداد نتيجة إلقاء مخلفات الذبائح.
وكان محافظ أسوان قد قرر فرض 3 ألاف جنيه غرامة مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.
وأكد المحافظ أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.
وتقوم لجان الرصد بالوحدات المحلية بالمرور على الشوارع ومحال الجزارة والمناطق السكنية لرصد مخالفات الذبح فى الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأنه يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات الذبح بمنعه فى الشوارع وفي ظل القرار بالتصريح للمواطنين بالذبح داخل المجازر، وقد تم رصد بعض المخالفات البسيطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واقرأ أيضًا:
التزام بأسوان بمنع الذبح بالشوارع.. وغرامات مالية تصل لـ 20 ألف جنيه فى المخالفة
وقد ساهم ذلك فى الحفاظ على الشوارع من التلوث البيئى والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الحفاظ على شبكات الصرف الصحى من الإنسداد نتيجة إلقاء مخلفات الذبائح.
وكان محافظ أسوان قد قرر فرض 3 ألاف جنيه غرامة مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.
وأكد المحافظ أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.