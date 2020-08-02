لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور

أجواء مختلفة تشهدها مختلف محافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فقد تم تعليق كافة الإحتفالات بالحدائق والمتنزهات ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).





وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تشهد كافة المدن والقرى واامراكز فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إلتزام كامل من المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بعدم التجمع بالشوارع أو الميادين أو الحدائق أو المتنزهات لتلافى أى إصابات .





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وعلى سبيل المثال فقد شهد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، حالة من الهدوء وأختفاء تام لمظاهر الإحتفال بالعيد، وذلك نظرًا لإرتفاع درجة حرارة الطقس .





كما خلت الحدائق العامة بشارع كورنيش النيل من الأهالى المحتفلين بعيد الأضحى المبارك فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.



