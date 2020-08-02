AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أجواء مختلفة تشهدها مختلف محافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فقد تم تعليق كافة الإحتفالات بالحدائق والمتنزهات ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تشهد كافة المدن والقرى واامراكز فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إلتزام كامل من المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بعدم التجمع بالشوارع أو الميادين أو الحدائق أو المتنزهات لتلافى أى إصابات .

واقرأ أيضًا:

وعلى سبيل المثال فقد شهد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، حالة من الهدوء وأختفاء تام لمظاهر الإحتفال بالعيد، وذلك نظرًا لإرتفاع درجة حرارة الطقس . 

كما خلت الحدائق العامة بشارع كورنيش النيل من الأهالى المحتفلين بعيد الأضحى المبارك فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وهذا يؤكد على الوعى الكامل لأهالى أسوان وحرصهم على صحتهم وأسرهم نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة، وللحفاظ على الصحة العامة من الإصابة بأى أمراض أو أضرار صحية .
لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة.. اختفاء الأجواء الاحتفالية بشوارع أسوان.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور

بأمر كورونا .. كورنيش النيل بلا رواد في قنا.. فيديو

خوفًاً من كورونا.. الهدوء يسود شوارع قنا في أول أيام عيد الفطر.. صور

شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد

في أول أيام العيد.. شاهد حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين

العيد في زمن كورونا.. المحافظات ترفع شعار لا احتفالات.. خلو الحدائق والمتنزهات والكورنيش .. إجراءات مكثفة لمتابعة الشواطئ والأسواق

ترشيحاتنا

هجوم على يوسف الشريف بسبب صورة لزوجته

بعد زواجها بمهر مليون ريال.. طلاق بدور البراهيم

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف

خلال أيام .. الكهرباء: أقل زيادة في فاتورة الكهرباء 4 جنيهات

جريمة بشعة.. زوج يقتل عروسه بمساعدة والدته في الدقهلية بعد 25 يوم زواج

فيديو جراف .. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصري المعتدى عليه بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول اللحمة.. اخسر وزنك واحم نفسك من الأمراض بهذا التمرين

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

بدون دايت .. كوب بـ 2 جنيه يفقدك دهون البطن