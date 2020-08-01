AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:18 م
مجازر أسوان تواصل
مجازر أسوان تواصل إستقبال الأضاحى
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت مجاز محافظة أسوان المختلفة استقبال المضحين لذبح الأضاحى تحت إشراف مديرية الطب البيطرى بأسوان للحد من عمليات ذبح الأضاحى خارج المجازر من أجل ضمان التأكد من سلامة الأضاحى المذبوحة ووصول اللحوم سليمة وذات جودة عالية للمواطنين . 

كان الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان قد أوضح إستمرار أعمال ذبح وتجهيز أضاحى الأوقاف لليوم الثانى على التوالى تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبى سمبل .

واقرأ أيضًا:

وواصل مجزر أبو وير بقرية إقليت بمركز كوم أمبو شمال أسوان ذبح الأضاحى حيث تم استقبال مواشى الأضاحى التابعة لجمعيات رسالة بكوم أمبو وجمعية الأورمان .  

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قرر فرض 3 ألاف جنيه غرامة مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد ، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر. 

وأكد المحافظ أن ذلك سيساهم فى الحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولى المحليات بمنع ظاهرة انتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات وإشغالات وانتشار للمخلفات والحشرات الضارة.
مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور
مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور
مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور
مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور
مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محدش يدبح في الشارع.. محافظ أسوان يتوعد المخالفين بغرامة 20 ألف جنيه

محافظ القاهرة: حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح بالطرق العامة

برلماني يوضح سبب فرض غرامة 3 آلاف جنيه لمن يذبح بالشوارع

غرامة 3 آلاف جنيه على من يذبح فى الشوارع.. فتح المجازر مجانا طول أيام عيد الأضحى بالجيزة..نواب: إجراء إيجابى للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

زراعة البرلمان تطالب بتوفير أماكن مخصصة لذبح الأضاحى تحت إشراف الطب البيطري والمحافظة

حظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع وغرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين في الشرقية

ترشيحاتنا

حلم تركي آل الشيخ.. ألميريا يحتاج الفوز فى مباراتين للصعود إلى الدوري الإسباني

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

وفاة استشاري مسالك بولية في المحلة بفيروس كورونا.. صور

المسافرون من مطار القاهرة| مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى الركاب 2

لم يكونوا بشرا عاديين.. حقائق مثيرة عن الأهرامات

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تسرق الأضواء على البحر.. شاهد

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

ظهور وحش بحري غريب على شاطئ بريطاني.. صور

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور