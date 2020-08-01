مجازر أسوان تواصل استقبال المضحين والجمعيات لذبح الأضاحي.. صور

واصلت مجاز محافظة أسوان المختلفة استقبال المضحين لذبح الأضاحى تحت إشراف مديرية الطب البيطرى بأسوان للحد من عمليات ذبح الأضاحى خارج المجازر من أجل ضمان التأكد من سلامة الأضاحى المذبوحة ووصول اللحوم سليمة وذات جودة عالية للمواطنين .





كان الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان قد أوضح إستمرار أعمال ذبح وتجهيز أضاحى الأوقاف لليوم الثانى على التوالى تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبى سمبل .





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وواصل مجزر أبو وير بقرية إقليت بمركز كوم أمبو شمال أسوان ذبح الأضاحى حيث تم استقبال مواشى الأضاحى التابعة لجمعيات رسالة بكوم أمبو وجمعية الأورمان .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قرر فرض 3 ألاف جنيه غرامة مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد ، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.



