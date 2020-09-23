صحة أسوان تواصل تنظيم ندوات التوعية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل .. صور

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة، حيث قامت أجهزة المديرية بعقد ندوات تعريفية ولقاءات توعية مع المواطنين للتسجيل وفتح الملفات لهم.
وقد تم عقد ندوة توعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية حيث حضرها أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحى الشامل , ومحمود بهاء نائب رئيس المدينة .
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وقد تناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين ، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والإتقاء بالخدمة الصحية ، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل ، كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والإستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة .
وفى نفس السياق تم أيضًا عقد سلسلة ندوات شملت الوحدات الصحية بسلوا قبلي , ووحدة الكاجوج , كما واصل مسؤلى إعلام تنظيم الأسرة عقد اللقاءات مع المواطنين بالجمعيات الأهلية والمواطنين المقبلين علي الوحدات الصحية والقوافل الطبية لتعريفهم بالمنظومة وكيفية الإشتراك والتسجيل .
كما تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومين بعزبة النهضة، التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، وأيضًا قرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3094 مواطنا.
وقد تم عقد ندوة توعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية حيث حضرها أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحى الشامل , ومحمود بهاء نائب رئيس المدينة .
وأقرأ أيضًا:
صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
وقد تناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين ، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والإتقاء بالخدمة الصحية ، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل ، كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والإستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة .
وفى نفس السياق تم أيضًا عقد سلسلة ندوات شملت الوحدات الصحية بسلوا قبلي , ووحدة الكاجوج , كما واصل مسؤلى إعلام تنظيم الأسرة عقد اللقاءات مع المواطنين بالجمعيات الأهلية والمواطنين المقبلين علي الوحدات الصحية والقوافل الطبية لتعريفهم بالمنظومة وكيفية الإشتراك والتسجيل .
كما تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومين بعزبة النهضة، التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، وأيضًا قرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3094 مواطنا.