صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وفى هذا الإطار، تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومين بعزبة النهضة، التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، وأيضًا قرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3094 مواطنا.





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وضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافةً إلى عمل التحاليل الطبية المجانية، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالي.





وأقيمت أعمال القافلة الطبية برعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.





ونظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.