AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وفى هذا الإطار، تم تنظيم  قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومين بعزبة النهضة، التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، وأيضًا قرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 3094 مواطنا.

اقرأ أيضًا:

وضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافةً إلى عمل التحاليل الطبية المجانية، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالي.

وأقيمت أعمال القافلة الطبية برعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة اجتماعات موسعة لمتابعة استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.   

صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور

الكشف المجاني لـ 3176 مواطنا بقريتي بنبان والعتمور في أسوان .. صور

قوافل صحة أسوان تجري الكشف المجاني على 2211 في قريتين

ترشيحاتنا

خاص| أول حوار مع البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة: لا أعرف طبيب سفاجا وحزين لسرقة عملي.. صور

بعد تصريحات كارتيرون.. تعرف على عدد مدربي الزمالك المقالين منذ 2016

بعد محاولة تقربه لمصر.. كيف أصبح أردوغان العدو الأول للعرب؟

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

وظهر الحق.. إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. والأمن يضبط الأب الهارب

تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء بـ تعظيم سلام للجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد